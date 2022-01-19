Omicron席捲下，美國新冠住院數及死亡數雙雙上揚。

即便各項研究顯示Omicron症狀較溫和，不過美國模型預測，至3月中疫情趨緩時，美國可能會有5萬至30萬人病歿，2月初時，每周病歿人數可能超越過去疫情高峰。

美聯社報導，自11月中旬以來，美國過去7天平均每日新冠死亡人數持續上揚，截至17日已來到1700人，不過仍低於2021年1月時的3300人高峰。長照中心的死亡人數也自2周前攀升，不過仍低於去年同期10倍。

儘管研究顯示Omicron引發的症狀較溫和，不過美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）團隊結合不同模型所得出的預測顯示，美國接下來幾周將迎來死亡浪潮，預期多達5至30萬人病歿。

共同帶領這項研究的謝伊（Katriona Shea）表示，美國的Omicron疫情將在1月底、2月初達到高峰，2月初時，每周死亡人數可能達到或超越Delta疫情時的高峰，甚至可能超越去年高峰，當中部份患者可能死於Delta變異株，不過專家強調，Omicron也會讓患者病死。

謝伊說，模型預測，從12月中至3月中，將有150萬美國人住院，19.1萬人死亡，考量到不同模型的不確定性，這段時間約有5.8萬至30.5萬人病歿。

Omicron肆虐下，洛杉磯新冠死亡數攀10個月以來新高。

儘管普遍看來Omicron症狀較溫和，不過空前的感染人數代表許多脆弱族群的病情將變得非常嚴重。

南佛羅里達大學（University of South Florida）流行病學家薩拉米（Jason Salemi）表示，「因為Omicron的傳染力，將有許多人會死。」

事實上美國堪薩斯州（Kansas）的詹森郡（Johnson County）已經出現太平間空間不足的問題，今年以來已經有30名居民病死，多數人未打疫苗。

凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）及加州大學柏克萊分校（University of California at Berkeley）研究人員近期公開的研究發現，Omicron患者因為呼吸道症狀住院的風險低了53%，入住加護病房的風險降低74%，死亡風險降低91%。這份研究尚未經過同儕審查。