Omicron本土疫情不斷延燒，台南市衛生局今天宣布，即日起醫院限制非必要探病，以維持醫療體系正常運作及降低院內感染風險。衛生局說，除了加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房、兒童病房、身心障礙、病況危急或其他經醫療機構同意者外，應避免不必要的探病。

衛生局指出，由於近日接連出現多起Omicron本土病例，社區感染風險遽增，為守護市民健康，維持醫療體系正常運作，降低院內感染風險，台南市的醫院即日起應避免不必要的探病，一般病房維持探病每日固定一個時段，每名住院病人每次至多2名訪客，陪病者原則上1人，但病人為兒童(12歲以下)、老人(65歲以上)、身心障礙等特殊情形，至多2人。

衛生局呼籲，Omicron疫情來勢洶洶，民眾如有醫療、陪探病需求，應配合醫療院所防疫管制作為，並落實個人防護措施、手部衛生及咳嗽禮節，探病建議透過視訊，同時也呼籲陪病者盡量待在病房內，減少院內不必要移動或和其他陪病者聊天，並配合政府及醫院防疫措施，防堵Omicron疫情擴散。