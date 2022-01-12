環保署12日就三接外推案舉行第二次專案小組會議，要求中油公司於三月底前補件再審。中油表示，感謝多位環評委員認同三接外推案對藻礁的影響更小，已釐清多數議題，至於會議決議針對海流漂沙及淤沙的模擬、開發面積變化、生物物種變化、取排水管線方案等等的細部議題，要求補充資料或調整呈現方式，中油皆已有完整調查與模擬資料，將依據會議決議，儘速整理提交給環保署、依循程序補件再審。

中油指出，以三接鄰近的觀新藻礁區、觀塘工業區G1、G2、G3區淤沙模擬及可能之影響分析為例，其實中油委託成大水工所的水工試驗與數值模擬非常詳細，時間上模擬了不同季節，空間範圍亦涵蓋觀新藻礁、白玉藻礁。

此外，中油也有比對印證桃園市政府的資料，種種調查方式都證明不會有突堤效應，只是過去的討論多集中在大潭藻礁G1、G2、G3區，較少討論觀新藻礁區，因此未能在現場及時詳細說明，中油將儘速整理相關資料，向環評委員詳細說明。

針對工業專用港開發面積的變化，中油說明，由於外推後，外廓防波堤因應港域靜穩度需求增加了330公尺，聯絡棧橋亦需延長455公尺，面積也隨之增加，中油將重製工程圖例，讓環評委員更清楚掌握面積變化。

除此之外，像是以每月變化的方式呈現生物物種消長、取排水管線方案的優劣、工區防災能量與機制建立等各項決議要求，中油也都會儘快規劃妥善方案、齊備數據資料、重新繪製圖表，全力精進報告呈現的方式，讓環評委員能夠更清楚了解中油為三接外推案所做的各項充分準備，誠懇踏實爭取環評委員的支持，早日完成三接外推工程。