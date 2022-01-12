強冷空氣迅速南下，台中以北10縣市發布低溫特報，氣溫10度以下，台北測站12.1度創入冬新低溫紀錄，氣象專家吳德榮表示，強冷空氣影響至周六（15日）清晨，提醒周四、周五早晚氣溫很低，台南以北清晨仍有8至10度低溫，周六白天氣溫回升，下周一（17日）另一波冷空氣南下，北部、東部轉雨，氣溫再降。

今清晨全台最低溫在苗栗縣三灣9.2度，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，強冷空氣迅速南下影響台灣，今晨衛星雲圖顯示，東海有強冷空氣流經洋面，產生雲街，提醒強冷空氣影響至周六（15日）清晨。

今天白天冷空氣略減弱，苗栗以北、東半部偶有零星雨，北台灣白天偏冷，約10至15度，中南部陽光下舒適，約11至25度，東部11至23度，全台早晚皆寒冷。

吳德榮表示，周四（13日）冷空氣再稍增強，大氣轉乾，北部雲量漸減少，中南部晴朗，東部零星雨，周五（14日）全台晴朗，提醒明四、五兩天夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，台南以北清晨低溫8至10度，夜間極寒冷，注意保暖及防寒。

至於下波冷空氣何時報到，吳德榮表示，周六白天至下周日（15至16日）冷空氣減弱氣溫回升後。下周一、二（17、18日）另一波冷空氣逐漸南下，迎風面北、東轉雨，氣溫下降，各國模式模擬冷空氣有強有弱，還在調整中，應繼續觀察。