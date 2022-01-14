今(14日)清晨各地天氣寒冷，南投中寮更出現最低溫6.8度，今晚持續受到冷氣團及輻射冷卻影響，嘉義以北14縣市下探10度，明(15日)天氣回暖，各地大多為晴到多雲，而下周一(17日) 東北季風增強，天氣再度轉濕涼。

今晚至明清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，氣象局針對14縣市發布低溫特報，嘉義以北及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局針對14縣市發布低溫特報。(圖／中央氣象局)

明天冷空氣減弱，環境逐漸轉為偏東風，各地氣溫回升，各地大多為晴到多雲的天氣，只有在迎風面的大台北地區、東半部雲量較多，偶爾可能有局部短暫雨出現；不過清晨輻射冷卻影響，各地感受仍然偏冷，預估清晨中部以北及宜蘭為11至14度，南部及花東為14至16度，尤其嘉義以北及金門局部仍可能出現10度以下的低溫；而白天氣溫皆明顯回升，北台灣可以來到20度以上，其他地區為21至25度，日夜溫差較大。

下周日(16日) 天氣型態與周六類似，各地大多為晴到多雲的天氣；下周一(17日)鋒面通過及東北季風增強，下周二至下周五(18日至21日)東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣轉涼；鋒面通過及華南雲雨區影響，水氣增多，北部及東半部地區有短暫雨，降雨較持續，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。