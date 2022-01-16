中央氣象局表示，明天(17日)起天氣又有變化，本周受到華南水氣東移，加上東北季風帶來的涼冷空氣，北部、東半部將轉為濕冷的天氣，中南部也有局部降雨，預估明晚至18日清晨最冷，低溫可能下探14度；此外，周二、周三，如果溫度、水氣條件配合，3000公尺以上高山有降雪機率。

本周北部、東半部容易下雨，天氣偏涼，中南部也有局部降雨機率。(圖/氣象局)

明天(17日)日鋒面通過，隨後東北季風增強，中部以北及宜蘭、花蓮高溫下降，北部及宜蘭大約在17到19度左右，中部及花蓮約20到22度附近，南部及台東則落在23到25度之間，夜晚清晨各地低溫預測在14到17度；水氣明顯增多，北部、東半部整天有不定時短暫雨，中南部也有些局部飄雨機會。

16至17日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二至周四(18日至20日)東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周二水氣最多，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區有局部短暫雨；周三、周四水氣略微減少，東半部地區仍有短暫雨，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

周五、周六(21日、22日)東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略為回升，但各地早晚仍涼；華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周日(23日)鋒面接近，北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。24日至26日另一波冷空氣南下，氣溫再度下降，北部及東北部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。