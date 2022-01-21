住宅地震險是專門為確保銀行債權投保的保單，民眾不埋單？金管會21日以六大點駁斥某位專家言論，強調台灣住宅地震險投保率已達36.88％，高於日本及加州，代表此險已帶動國人對住宅地震的風險意識，且規劃過程亦有產官學及消費者代表參加，「制度業已完備」，採取全損全賠方式，可加速理賠，減輕保費負擔，同時理賠金至少40％及臨時住宅費給保戶，可舒緩受災保戶的經濟壓力。

至於建議住宅地震險應增加承保颱風洪水險，來拉高投保率，保險局亦回應，地震與颱風洪水都是巨災，但風險特性有差別，增加保障就會拉高保費，更影響民眾的投保意願，若民眾想增加颱風洪水的保障，目前保險公司已有相關保單可選擇。亦即專家此建議目前「不予採納」。

金管會一向積極推動且定期說明住宅地震險的功能及投保率，且常態性檢視費率及承保能量，並曾檢討是否要增加颱風洪水險等，對於曾任產險公司董事長的專家批評住宅地震險有瑕疵，金管會以六大點回應。

一是住宅地震險是給民眾基本的保障，主要是因921大地震才有此制度。921大地震造成住宅損失金額高達1284億元，但當時民眾投保地震險的比率僅0.28％，總理賠金額3940萬元，為強化運用保險來分攤重大天然災害的風險，政府規劃住宅地震基本保險，來保障民眾財產安全，減輕政府財政負擔。

當時是修正保險法增訂第138條之1，作為產險業開辦住宅地震基本保險的法源依據，並成立財團法人住宅地震基金負責危險分散機制的規劃、國內共保與國外再保的安排、業務宣導並擔任本制度中樞組織及最後危險承擔者。

二是住宅地震險投保率逐年提高。金管會指出自2002年4月開辦以來，住宅地震險每年以穩定速度成長，投保率由5.99％到2O21年底已達36.88％，已高於日本34.1％、美國加州的8％，可見此制度已帶動國人對住宅地震風險意識的重視。金管會表示，地震屬於巨災，具有損失幅度高、但損失頻率低的特性，為因應可能發生的鉅額地震風險理賠，住宅地震險制度分別建立共保及危險分散機制，以累積足夠的準備金。

三是加強宣導及推廣，以提高投保率。金管會表示，現行住宅地震險的有效契約有89.11％來自銀行貸款戶，自行投保者有11.89％，住宅地震基金與產險公會已規劃針對非貸款戶進行教育宣導及推廣，並將地震的風險預防納入宣導範圍，以提高民眾對於地震風險意識及保險觀念。

四為住宅地震基金已將土木工程及建築等專長的專家納入，金管會指住宅地震基金下設發展規劃工作小組，並分危險分散與費率、承保理賠與資訊統計、教育推廣等三個工作小組，工作小組成員延聘產官學專家學者、消費者代表組成，包含建築師、土地結構及大地工程公會推派代表，參與整體規劃研商，相關制度業已完備。

五是住宅地震險採全損理賠是考量快速理賠及保戶可負擔。金管會強調，住宅地震基險採全損及推定全損為理賠基礎，除可加速理賠，降低理賠處理費用，減輕保戶保費負擔，更可使受災民眾迅速獲得基本保障。

六為限制清償貸款額度，並非銀行全拿。考量保戶基本經濟所需，住宅地震險的抵押權附加條款，約定在抵押權人（金融機構）與保戶（借款人）債權債務範圍內，得優先給付抵押權人的保險金以60％為限，其餘40％保險金應給付保戶，除降低保戶債權負擔外，亦可舒緩其經濟壓力。至於臨時住宿費用則全部給付予保戶，以保障保戶權益。