金管會公布保險業匯兌損益最新統計，受惠避險操作控制得宜，壽險業2021年淨匯損2174億元，較前年2968億元減少794億元或26.75％，創近4年低點。配合投資操作得宜，使壽險業去年稅前獲利達3885億元、年增達1824億元或88.5％，改寫歷史新高。

而台股加權指數去年12月大漲4.54％，若按壽險業持有台股部位估算，市值應增加約942億元、達2兆1704億元。不過，實際上壽險業持有台股部位市值約2兆1662億元、小減約42億元，顯示壽險業基於年底結算及逢高調節考量，對台股投資操作轉趨保守。

金管會統計，新台幣匯率去年升值2.9％，使壽險業出現3178億元匯損，在避險工具收益2151億元、扣除換匯成本1172億元後，繳出979億元避險收益，加計收回外匯準備金25億元回沖，合計淨匯損2174億元，年減26.75％、終止連3年增加、並創近4年低點。

其中，新台幣匯率去年12月強升0.43％，使壽險業出現476億元匯損、月增達300億元，但在避險工具收益402億元、扣除換匯成本70億元後，繳出332億元避險收益，加計提列外匯準備金58億元後，合計淨匯損202億元、僅月增58億元。

在避險成本下降、並把握市況積極實現投資利得挹注下，壽險業去年稅前獲利達3885億元、年增達1824億元或88.5％，產險業稅前獲利226億元、亦年增達56億元或32.9％，。合計保險業去年稅前獲利4111億元、年增達1880億元或84.3％，全處改寫新高。

在逢低加碼配合台股強彈下，壽險業截至去年底淨值2.72兆元，月增2.62％、年增8.1％，產險業淨值1608億元，月增1.45％、年增達11.2％。合計保險業淨值2.88兆元，月增2.55％、年增8.3％，改寫歷史新高。