近兩年疫情重創百工百業，但百貨南霸天漢神百貨及漢神巨蛋兩館不畏逆勢，2021年合計營業額達到247億，較2020年成長3.2％，刷新了高雄百貨業的歷史紀錄，成績相當亮眼。值得一提的是，漢神百貨去年度業績來到110億，強勢回歸百億俱樂部。

漢神指出，在週年慶業績的部份，漢神兩館也同樣表現優異。雖然2021年5月份起台灣疫情開始嚴重，不少民眾都居家上班，國內大型商場也因此人潮驟減，但消費者在壓抑了三個月左右的購買情緒之後，終於在年底的週年慶，買氣一併爆發。

漢神百貨週年慶達到29.5億，以國際精品的表現最為亮眼，較去年成長了8.8％；而漢神巨蛋週年慶的業績也達成了27億，其中家庭用品的業績成長率高達18.9％最為突出。

漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介表示，面對疫情不確定因素，以及百貨業競爭的日趨白熱化，為了維持區域領先的優勢，2022新的一年開始，漢神巨蛋即著手進行自開幕以來最大型的改裝計劃，改裝的樓層跨度從一樓至五樓以及部份六樓，合計改裝營業面積規模達到了約5000坪。

而這次全新改裝的重點，主要是強化國際精品的陣容，引進了新潮、年輕並帶有趣味感的精品品牌，將漢神巨蛋打造成流行時尚聖地。另外在1樓化妝品區，囊括了彩妝、保養、高級香氛等48個國際知名品牌，其中南部獨家國際彩妝品牌、高級訂製香水、以及多家化妝品牌旗艦店及全新概念店，提供消費者全新的視覺享受及服務體驗，為漢神巨蛋挹注了都會時尚的輕奢感。

而漢神巨蛋在2022年1月26日最早改裝完成的，是由二樓移至六樓全新登場的「服務中心」及「貴賓廳」。漢神百貨數位行銷部協理袁永慧指出，全新改造的「服務中心」將為消費者提供完整的服務項目。

而最受矚目的就是新改裝完成的「貴賓廳」，廳內邀請了紀伊國屋書店規劃每季不同的閱讀主題，希望透過精心挑選的書籍及音樂，讓會員在購物之餘，也能享受舒適與放鬆的休憩空間。除此之外，貴賓廳內特別為VIP所規劃的EVENT區，也將為VIP設計不同主題的活動，讓貴賓們享受購物與品味生活合而為一的高質感服務。