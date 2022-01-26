每年新春必逛的「日本物產展」即將於1月26日至2月9日於漢神巨蛋購物廣場8樓活動會館熱鬧登場，匯集超過40間人氣日本名店進駐，一口氣集結多款人氣拉麵、訪日必買的超夯日本伴手禮，還有備受抹茶控期待的甜點專門店，就是要一解民眾無法赴日旅遊的思念之情。

這次主打最強伴手禮的漢神巨蛋日本物產展，替大家蒐集了春節拜訪最適合的日本人氣伴手禮，包含台灣初登場的「北海道果子物販」的療癒甜點─柳月核桃奶油蛋糕，以及去年一開賣就立刻賣到缺貨的人氣名店「福砂屋」長崎蛋糕，粗砂糖配上超綿密的蛋糕口感，是本次日本展的必搶商品。更有來自「梅仙堂」熱銷的米果子禮盒組和來自「日本名門酒會」的金賞名酒，現場限量販售的上善若水純米大吟釀和虎年限定酒，是春節送禮及自己收藏的好選擇。

還有過年期間喜歡宅在家的顧客更不容錯過的人氣不敗商品「一蘭拉麵」，不必出門排隊就能在家隨時來一碗完美重現店鋪等級的美味麵食，消費滿額還可獲得一蘭限量的特製便當盒；此外現場還有「日本食遊」精選的31款人氣拉麵以及「牛山鳥」空運來台的A5和牛與函館直送的生鮮水產，就是要讓待在家的饕客一飽口福，享受原汁原味的日本美食。

而抹茶控必吃的「一O八抹茶茶廊」嚴選自京都宇治抹茶，這次一併於日本展推出綜合蕨餅盒、宇治抹茶麵禮盒及蛋捲禮盒等，另外還有初次登場的「Nanas Green Tea」帶來的限量新品抹茶櫻花金箔霜淇淋，即便不能出國也要讓抹茶控享受濃濃茶香的日式甜點。

此外，為了促進新春買氣，漢神巨蛋於1月27日至1月30日期間，刷同一信用卡並持漢神會員卡集點，全館(不含精品)滿10000就送500元、精品滿20000送1000元；即日起至2月28日前持漢神會員卡累計消費滿2000元還可以參加「福虎生風」抽獎活動，有機會獲得電動機車、餐廳餐券等福氣大獎。想挑戰新春手氣的顧客也可於一月三十日前預購「幸虎好運福氣袋」，幸運的顧客可將價值65.9萬的HYUNDAI休旅車和質感家電以及飯店住宿券帶回家。