中央氣象局與農試所合作預測，九族文化村櫻花2月綻放。（資料照片／廖志晃攝）

中央氣象局與農試所合作預測，九族文化村櫻花2月綻放。（資料照片／廖志晃攝）

台版官方櫻花花期預測上線，由中央氣象局與農業試驗所跨域合作，建置的農業氣象觀測網監測系統，正式導入今年的氣象和花況監測，預測九族文化村八重櫻花況1月31日達5％，2月10日開花達50％，2月16日後即進入最佳賞花期。

九族文化村經理黃瑞奇指出，中央氣象局與農試所，1月中旬開始針對九族的八重櫻，和阿里山的染井吉野櫻做花開日期預測，這是台灣氣象史上首次將櫻花花開預測的資訊，建置成公開網頁並逐日隨氣象資料滾動修正，供遊客做為賞花日期的依據，有助於遊客事先更精準的安排出遊日期。

中央氣象局日月潭氣象站主任張永政表示，八重櫻從9月落葉後進入休眠期，元旦今，日月潭有一波波的低溫寒流，有助於櫻花打破休眠；農試所根據氣象局提供的氣象條件變化，推算出櫻花從打破休眠後約經過38天到達開花率80％的均值，做出九族文化村八重櫻花開的預測。

黃瑞奇表示，園區擁有6種櫻花品種共5000多棵，除了占總數7成的八重櫻，還有台灣山櫻花（單瓣緋寒櫻）和枝垂櫻，現在就已經開得繽紛燦爛了；還有吉野櫻和台灣雪櫻，花期比八重櫻晚約2周。所以推算起來，從現在到3月初，都可以欣賞不同品種及花色的櫻花；而占園區大宗的八重櫻和富士櫻花況高峰期，則是農業氣象觀測網推薦的2月中、下旬，所以今年九族櫻花祭，預計從2月6日開始，持續到3月6日。