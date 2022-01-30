中油全台最高關原加油站，春節期間營業時間異動，原定上午9時至傍晚6時，但明天除夕只營業到下午4時，初一至初四（2月1日至4日）則至下午5時，警方呼籲用路人於山下可先加滿油後再上山。（中油提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是小年夜，不過受大陸冷氣團影響，氣溫從白天起就一路下降，中央氣象局預估入夜至明晨是這波冷氣團最強的時段，公路總局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山區路段今晚低溫恐達冰點以下，有固態降水或路面結冰機率，為確保用路安全，傍晚5時起，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段，只出不進。

公路總局第二區及第四區養護工程處表示，依最新氣象情資研判，今日晚間台14甲線合歡山區路段低溫達冰點以下，有固態降水或路面結冰機率，恐影響行車安全，因此今日傍晚5時起，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段，只出不進。

公路總局第二區及第四區養護工程處也將視實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，明天清晨也將視天候及道路狀況，決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

此外，位在台8線中橫公路、海拔2374公尺的中油全台最高關原加油站，春節期間營業時間異動，原定上午9時至傍晚6時，但明天除夕只營業到下午4時，初一至初四（2月1日至4日）則至下午5時，2月5日初五上午9時起恢復正常營業時間。而受遊客歡迎的肉粽，即起至2月6日每天也僅限量400顆。

花蓮新城警方表示，關原加油站春節營業時間異動，建議夜間上山民眾，還是要先在山下加滿油後再上山較為保險，倘若行駛山路時，真發生沒油窘境，基於服務民眾本意，仍可向警方求援，將協助顧路駕駛「戰備油」，再引導至最近加油站補充油料。