花蓮最北端新城警分局，因應蘇花路廊車潮，規劃35處熱點岡哨。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

長達9天春節假期將展開，公路總局規劃，蘇花改今年持續實施時段性大客車優先通行措施，沿線部分路段開放大客車行駛路肩；管轄蘇花、中橫公路的新城警分局，因應大量車潮，已提早進入「備戰」，規劃35處熱點崗哨，增加見警率；市區則針對「金三角」鬧區動員優勢警力，即刻排除交通狀況。

年節連假，蘇花路廊車流量龐大，花蓮最北端新城警分局，將於1月29日至2月7日一連9天，針對轄內台9、台8線、台14甲線，以及熱點七星潭風景區等重要路段、路口，規劃35處定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，增加見警率，遇有堵塞立即排除，隨時反映車流狀況。

公路總局同步規劃於蘇花改沿線的宜蘭蘇澳及花蓮崇德推出大客車優先通行措施，1月29日至2月3日凌晨5時至下午5時為蘇澳南向大客車優先道，2月4日至6日為崇德北向，實際執行時間將視車流狀況調整。

宜蘭蘇澳至東澳、宜蘭南澳至花蓮和平，以及花蓮和中至和仁3個路段，部分時段開放遊覽車及公路（市區）客運行駛路肩，1月29日至31日清晨5時至下午1時為南向，2月1日至3日凌晨4時至下午5時為雙向，2月4、5日兩天上午11時至晚間8時為北向。開放客運行駛路肩的同時，宜蘭蘇澳至花蓮崇德間禁行21公噸以上大貨車。

車流進入市區則是另一大考驗，花蓮警分局針對金三角商圈的主要幹道、東大門觀光夜市及火車站等場所，加派警力實施交通，並在容易塞車路段採全線同步控燈方式，因市區車流多路幅小，也將在中山路與節約街口等路口，設置交通錐及伸縮連桿，禁止車輛左轉，避免造成回堵，尖峰時段動員警力超過40名。