春節出遊潮初一開始湧現，台南市區、景點、國道均出現大量車潮。市府交通局統計，初一尖峰時段的幹道平均車流量，大約每小時1萬9200輛次，與平常假日相當；初二至初四更是台南觀光人潮最多的時刻，預估市區幹道車流量將增加10％至2萬1000輛次，交通局除持續監控易壅塞路段、即時調整塞車路段號誌外，各主要景點也都安排接駁車因應。

交通局長王銘德表示，從小年夜至初一，台南市區的路況還算順暢，初一主要車多路段，分別在永康與大灣交流道周邊，以及中西區、安平與鹽水等觀光景點，但在警方全力動員疏導下，各路段並無明顯壅塞情形。

王銘德指出，2日初二至4日初四通常為台南觀光人潮最多的時刻，預估市區幹道車流量將增加10％至2萬1000輛次，除了國道春節疏運措施外，市府也在安平、梅嶺、六甲落羽松、菁寮老街及鹽水月津港等地安排接駁車，智慧交通中心更即時監控全市路況，執行交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況調整號誌控制策略，隨時紓解壅塞車流。

王銘德提醒，配合國道交通疏導措施，3日初三至5日初五將封閉國道一號仁德交流道北上入口匝道，請用路人改道大灣交流道北上；另外，3日初三至4日初四國道1號及3號每日13時至18時將實施高乘載管制，建議民眾先查詢相關交通資訊，預先規畫行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛。