全球經濟基本面今年依舊有撐，且觀察過去升息階段投資股優於債，虎年風險性資產仍有表現機會，但考量全球疫情、通膨走勢等不確定性未除，投信建議穩健型布局可採用多重資產策略因應，透過跨資產、跨市場的配置，平衡投資組合波動，掌握不同資產的輪漲機會。

投信法人表示，今年初以來受到聯準會（Fed）加速緊縮預期升溫的影響，美債殖利率飆升，在美股大幅回檔下，市場信心受到動搖，多數風險性資產表現震盪，由於聯準會態度轉鷹，先前釋出加速升息、縮表的訊號令市場意外，投資風格轉換下，風險性資產波動加劇。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，近期美股下挫乃因市場對聯準會升息的不確定性升溫所致，使得風險趨避情緒急速攀升，加上過去兩年成長股漲幅驚人，在市場風格轉換下科技股跌幅居前，價值股表現有撐。

後市來看，Fed升息往往代表景氣復甦、基本面及企業盈餘轉佳，觀察近期美國並未出現總經面或企業營運面的重大利空，企業獲利成長動能仍具韌性，後續表現仍不看淡，其他區域亦在疫情影響逐步降低下，經濟活動與需求持續回溫，景氣面可望持續復甦。因此在經濟基本面仍然有撐下，風險性資產仍有表現契機。

徐煒庠認為，投資布局方面，雖然當前Fed升息、通膨走勢等仍持續左右市場投資情緒，但仍可在金融市場中找尋投資機會，透過多重資產策略來掌握不同資產表現機會，也以此廣納收益來源，強化投資組合抗震能力，以股票資產來看，區域相對看好經濟基本面強健的美國。

根據上一輪Fed緊縮的經驗，成長股表現仍優於價值股，因此創新題材多且成長動能佳的科技類股表現仍值得關注。受惠升息的金融股，及受需回溫所帶動的消費類股也可留意，收益型資產布局考量利率應將逐步回升，以高收益債、特別股等表現相對值得留意。