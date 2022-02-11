普生（4117）1月營收3570萬元，因去年同期為全球疫情相對高峰，比較基期較高，年減34.14％。普生表示，Omicron變異株快速於全球蔓延，各國政府繼續擴大採檢等相關防疫策略，除拉抬美國Danner Laboratory檢驗實驗室新冠肺炎檢測業務，中東、東南亞等地區既有客戶仍保持良好拉貨力道，亦成功拓展斯里蘭卡、法國等新銷售實績。

擴大全球經銷布局，普生摩洛哥、泰國等合作經銷商亦持續向當地政府申請RT-PCR、抗原快篩等試劑產品註冊，有望推升營收動能放大。CellBio新一代循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，也與國內多家醫院及診所緊密合作、及攜手富邦人壽進行異業結盟等策略，擴大耕耘精準醫療領域。

此外，普生旗下「oh care歐克威爾」自有品牌除持續完善產品線佈局、異業結合推出聯名產品等，並深化與克麗緹娜集團合作之抑菌蛋白應用相關產品，於克麗緹娜全中國加盟通路、以及電商平台等持續展開良好產品銷售，以期創造營運新成長引擎。