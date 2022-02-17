下游客戶包括美國GE、勞斯萊斯等全球航空引擎大廠的晟田科技，近年也投入半導體設備的主要零件供應，因應後疫情時代航太產業復甦及在地半導體產業鏈成形，晟田將攜手高雄經發局，進行多元產業發展布局。

晟田科技董事長謝永昌17日表示，高雄市政府長期輔導航太產業，不論是投資補助或是商機媒合等政策，都對在地業者有很大幫助。

謝永昌指出，晟田深耕高雄35年，公司因應產業需求，一直追求多角化發展，也建立可滿足客戶要求的適應性生產模式，能因應少量多樣的客製化生產需求，產品的高品質除了得到食品設備業、航太零組件產業等國際大廠的讚賞，更讓晟田成為日本半導體設備客戶的重要夥伴。

謝永昌肯定高雄市政府近年招商引資成果，成功吸引半導體世界級大廠台積電、華邦電、穩茂及默克等，相繼選擇或加碼投資高雄，他認為，半導體產業鏈逐漸成形，可望帶動在地精密機械設備廠加入產業鏈，有助原有的金屬加工、精密製造設備廠智慧化轉型與加值提升。

在高雄路竹成立屆滿35年的晟田科技，是南台灣重要精密機械零件加工製造廠，初期因獲日本三菱重工青睞，成為食品填充設備供應鏈夥伴，再以核心技術切入航太產業供應鏈，成功取得多項航太國際特殊製程認證，深受美國GE、日本住友精密、法國賽峰（Safran）集團等歐美日客戶肯定。

晟田也透過與漢翔合作，生產引擎機匣，間接打入奇異、勞斯萊斯等全球航空引擎大廠供應鏈，近年也投入半導體、面板設備主要零件供應，業績比重逐年提升。

高雄經發局長廖泰翔17日表示，航太產業近2年，因疫情衝擊，全球業者累計損失超過千億美元，高市府配合產業發展，採取因地制宜打造輔導政策，為了協助航太業者創造商機、推動產業轉型，去年邀集11家產學單位成立「航太研發維修菁英暨發動機產修聯盟」，推動產業高值化及多元發展，讓受疫情影響的航太業開創新局。

廖泰翔指出，後疫情時代，各國邊境將陸續開放，看好航太市場復甦，高雄在地廠商包含駐龍、科力、成新等業者，已組隊進駐仁武產業園區擴廠，經發局也將持續舉辦AS9100、NADCAP等特殊製程的航太國際認證課程，並推動專攻國機國造的航太研發產修聯盟，為切入全球發動機產修市場蓄積能量，帶領廠商團結打世界盃。