Meta（原臉書）加強回擊勁敵影音社交軟體TikTok，22日開放全球臉書用戶使用視訊短片產品Reels，並為廣告客戶推出許多新功能。

Meta面臨的眾多業務挑戰之一，便是與TikTok的競爭日益激烈。TikTok是2021年下載次數最多的應用程式，並擠下Meta旗下Instagram，成為年輕用戶最愛用的社群軟體。

Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）在2月初的法說會表示，Reels是Meta迄今成長最快速的內容格式，不過他也承認TikTok是一名強大的競爭對手。

祖克伯亦指出，更多用戶在Reels花時間，但在Meta的動態消息（News Feed）和限時動態（Stories）花的時間也減少。

Meta開放全球用戶使用Reels，便是回應挑戰，加強迎擊TikTok。Meta如今將向全球逾150個國家的用戶推出新的內容格式Reels。

此外，Meta透過部落格表示，22日起開始在Reels測試新廣告，這些廣告將與美國、加拿大和墨西哥所有Reels內容創作者的影片同步運作。Meta同時表示，將引進更多視訊內容創作和賺取報酬功能。

祖克伯在部落格寫道，「我們希望臉書Reels成為創作者與公眾接觸，和獲利謀生的最佳場所。」

Meta表示，使用者停留在臉書和Instagram平台的時間，超過一半是花在視訊上面。

Meta在2020年8月率先向美國Instagram用戶推出Reels，以迎戰TikTok。再於2021年9月向美國臉書用戶推出Reels。

在Meta開放全球用戶使用Reels之前，該項服務已在加拿大、墨西哥和印度推出，而Instagram Reels已經開放全球多數國家的用戶使用。

MoffettNathanson研究公司分析納瑟森（Michael Nathanson）以Meta過去成功推出限時動態為例，看好Reels的未來發展。