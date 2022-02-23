Meta（原臉書）加強回擊勁敵影音社交軟體TikTok，22日開放全球臉書用戶使用視訊短片產品Reels，並為廣告客戶推出許多新功能。
Meta面臨的眾多業務挑戰之一，便是與TikTok的競爭日益激烈。TikTok是2021年下載次數最多的應用程式，並擠下Meta旗下Instagram，成為年輕用戶最愛用的社群軟體。
Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）在2月初的法說會表示，Reels是Meta迄今成長最快速的內容格式，不過他也承認TikTok是一名強大的競爭對手。
祖克伯亦指出，更多用戶在Reels花時間，但在Meta的動態消息（News Feed）和限時動態（Stories）花的時間也減少。
Meta開放全球用戶使用Reels，便是回應挑戰，加強迎擊TikTok。Meta如今將向全球逾150個國家的用戶推出新的內容格式Reels。
此外，Meta透過部落格表示，22日起開始在Reels測試新廣告，這些廣告將與美國、加拿大和墨西哥所有Reels內容創作者的影片同步運作。Meta同時表示，將引進更多視訊內容創作和賺取報酬功能。
祖克伯在部落格寫道，「我們希望臉書Reels成為創作者與公眾接觸，和獲利謀生的最佳場所。」
Meta表示，使用者停留在臉書和Instagram平台的時間，超過一半是花在視訊上面。
Meta在2020年8月率先向美國Instagram用戶推出Reels，以迎戰TikTok。再於2021年9月向美國臉書用戶推出Reels。
在Meta開放全球用戶使用Reels之前，該項服務已在加拿大、墨西哥和印度推出，而Instagram Reels已經開放全球多數國家的用戶使用。
MoffettNathanson研究公司分析納瑟森（Michael Nathanson）以Meta過去成功推出限時動態為例，看好Reels的未來發展。
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