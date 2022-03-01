俄烏戰火延燒持續成為市場關注焦點，資金轉進美國公債市場避險，美股早盤三大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌逾160點，那斯達克指數小漲約0.4%。

截至台灣時間22點33分，道瓊工業指數下跌166.15點（或0.49%），暫報33893.60點；那斯達克指數小漲56.78點（或0.41%），暫報13751.40點；標普500指數小跌10.71點（或0.24%），暫報4373.94點；費城半導體指數下挫23.14點（或0.67%），暫報3429.53點。

5大科技巨頭也是漲跌互見，台積電ADR上漲2.69美元（或2.51%），暫報109.69美元；聯電ADR上揚0.24美元（或2.59%），暫報9.52美元。

俄羅斯無視全球施壓與制裁，繼續加快軍事行動，除了轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫，也朝烏克蘭最大核電廠挺進，料將展開奪取首都基輔的攻勢。

烏克蘭表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已造成至少352名平民死亡，包括14名兒童，有超過50萬人逃離家園。