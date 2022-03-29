俄烏將舉行面對面和平談判，傳雙方皆有意做出部分妥協，激勵美股昨夜收高，帶動台股今早隨之開高48點，隨後在權王台積電(2330)穩盤，股王矽力-KY(6415)續挺進5日線、月線，加上IC設計、電動車、航運、觀光、化工等紛紛向多方靠攏下，大盤指數維持於17750之上狹幅震盪，惟近午空壓增強，航運族群回落，大盤頻頻翻黑，尾盤買單拉抬台積電、友達(2409)、聯發科(2454)等權值股，終場集中市場收17548.66點，小漲28.65點，總成交值增至2528.38億元；櫃買市場收216.95點，漲1.53點，總成交值增至694.64億元。

證券分析師張陳浩表示，受限量能不足，又缺乏主流股匯聚多頭人氣，台股今日終場僅能收漲28點左右，無法越過半年線。未來台股想要上攻需要有三個條件，一是航運要能止穩，海運與航空一起領軍揚升，可望匯聚人氣成為主流；二是IC設計中有題材如MCU及IP等族群上漲；三是金融股能撐盤，再加上量能配合，台股就能展開攻勢，操作上，中小型股會優於大型股，現階段權值股仍是提款工具，宜先避開，並觀察台幣是否止穩。

盤面上，台積電今日股價多在平盤之上游走，收在589元，上漲0.86%；聯發科遭法人連2日賣超及外資降評，收在912元，下跌5.39%；國際化肥價格狂飆，東鹼(1708)、台肥(1722)好強勢，收盤漲幅皆在4%以上；冠軍(1806)減資外加營運展望佳，收在漲停板12.85元；信驊(5274)獲投信連日買超，收在3280元，上漲6.84%。

張陳浩指出，半導體雖然有雜音傳出，但個股整理已近尾聲，若台幣能夠止穩，未出現急貶的情形，預估大盤就能初步止穩。外匯交易員指出，台幣貶勢不斷，貶破28.7元後，接下來恐將朝29元靠攏，未來央行是否出手穩定匯率，值得觀察。