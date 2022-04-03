根據晨星統計，截至三月底止，定期定額台股基金1年報酬率被近期跌幅吃掉大半，113檔基金平均3.28%報酬率，顯得好像不夠有吸引力，但若以台股歷史特性是每2年至3年完成一個微笑曲線來看，全體台股基金定期定額2年報酬率平均可達28%，前5強基金2年報酬率都有50%以上、3年報酬率高達80%左右，表現依然出色。該5檔基金依次為：新光創新科技，統一黑馬，安聯台灣科技，統一奔騰基金及新光台灣富貴。

展望第二季行情，統一投信台股團隊表示，由於第二季進入消費電子淡季，目前已觀察到相關需求有轉弱跡象，產業進入庫存調整期，市場信心易受影響。此外，目前市場預期聯準會5月將再升息2碼，但更重要的縮表規模則未定，為市場增添不確定性，隨著聯準會進一步收緊資金，將壓抑大盤表現。

第二季大盤因總體環境不確定因素，指數可能震盪加劇，向上空間有限，但次產業個股有各別表現機會。首先，全球除中國之外的多數國家選擇與病毒共存，今年預計供應鏈問題將比去年舒緩，過去一年飽受缺料及關廠之苦的產業，例如網通及汽車電子等，隨著生產鏈恢復，出貨有望回升。第二，新規格提升及新平台發表，為相關類股挹注新成長動能。第三，原物料價格維持高檔，為鋼鐵股帶來題材和基本面利多。而根據目前報價，5月運價上揚，也讓航運股基本面正向。

整體而言，預計第二季前半段在反應庫存調整及縮表的不確定上，股市會受到較大壓力。但隨著不確定因素漸次釐清後，加上第三季為電子旺季，市場氛圍有望漸入佳境。因此，統一投信建議，投資人在第二季股市震盪之際，可保持定期定額，同時善加利用日日扣及加碼扣方式，分批布局台股基金，為長線行情做好充足準備。