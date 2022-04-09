針對中美之間的上市公司審計爭議，中國證監會主席易會滿9日在中國上市公司協會第三屆會員代表大會上表示，將加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市管道的暢通，推動中美審計監管合作取得成果。

易會滿表示，資本市場高水準開放的步伐不會變，中國證監會將抓緊研究推出新一輪自主開放的務實措施，穩步擴大滬深港通標的範圍，推動滬港通、深港通機制拓展優化，穩步擴大商品和金融期貨市場的雙向開放，進一步豐富國際化品種供給，全面提升資本市場互補的競爭力。

易會滿表示，將加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市管道的暢通，支援中國企業依法合規利用兩個市場兩種資源更好的發展，按照尊重國際慣例，遵守國內法規的原則，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水準開放，構建可預期的國際監管環境。加強內地與香港資本市場的務實合作，助力維護香港國際金融中心地位。