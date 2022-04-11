受美國聯準會在升息和縮表方面積極表態的影響，美元走揚，中國和美國的10年期國債殖利率利差11日也創下近12年來首次倒掛。

新浪財經報導，11日，美國10年期國債殖利率上揚5.5個基點至2.764％，中國10年期國債活躍券220003殖利率持平上日中債估值報2.7525％。

大陸投行中金表示，中美國債利差倒掛已不常見，今次還發生在美債長短債殖利率曲線倒掛之時，歷史上更是少見。中金指出，美國經濟增長強勁令美國聯準會收緊貨幣政策，10年期美債殖利率快速攀升，但大陸經濟增長壓力加大而政策寬鬆暫無動作，因此利率趨弱但變化不多。

東方證券首席經濟學家邵宇認為，因為全球資本流動是套利驅動的，即資本借發達經濟體的廉價貨幣與利率去投資新興市場。當中美國債利差出現倒掛反轉，將導致資金從新興市場流出，對新興市場的經濟與資本市場的形成一定的壓力。