首檔主攻金融、傳產熱門存股標的的ETF上市！永豐投信15日指出，永豐台灣優選入息存股ETF已於14日經金管會同意生效正式獲准募集。該檔ETF追蹤臺灣指數公司編製「特選臺灣優選入息存股指數」，精選金融與傳產30檔成份股，與市場上既有台股ETF有顯著區隔，所囊括金傳成份股篩選過程重視股利、獲利與營運體質健全的標的。

永豐投信指出，永豐投信近幾年積極投入ETF發展，觀察到近期投資市場最重要關鍵字，如：通膨、升息、存股、配息與退休議題等，這次發行的台股存股ETF，正面迎戰投資人的需求與痛點，永豐投信說明，通膨與升息衝擊過往投資人多數仰賴的現金、債券等收息工具，並已進入到以股息取代債息的轉折點，新的息收來源工具更顯重要。

近期受到俄烏戰火、升息與疫情未平息的影響，全球金融市場呈現劇烈波動，以金融、傳產等長期營運穩定、股息收益維持水準的類債券股票表現相對持穩，永豐投信指出，永豐優息存股ETF同樣俱備類債股ETF特性，此外，更首創台股ETF雙月配息機制，提供定期息收的運用彈性。

永豐投信強調，該檔存股ETF追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」投資，考量國人偏好存股題材，指數編製除了考量市值流動性，同時鎖定民生必需相關產業為主，並納入獲利率、股利率與企業營運體質健全考量，目前前十大成份股有8檔為金融股(截至2022年3月止，見表)，投資組合產業配置有近63％為金融股，其餘傳產類股涵蓋食、衣、住、行等領域。

永豐投信指出，近一年台股攻高後，波動震盪加劇，紛紛轉向定期定額存股投資策略，證交所統計，2021年國人全年定期定額存股規模突破400億元，2022年1月定期定額單月存股規模更突破45億元，證交所統計20大定期定額存股族最愛投資標的，金融股加上傳產股高達15檔，金融股更高達11檔，正受惠於全球升息風潮、股息吸引力等因素。