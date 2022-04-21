亞馬遜今日在全球發布37個全新再生能源計畫，助力亞馬遜實現全球基礎設施於2025年使用100％再生能源的目標，比原定計劃提前5年。此計畫使亞馬遜再生能源產品組合的發電量由12,200兆瓦增加至15,700兆瓦，成長近30％，進一步鞏固亞馬遜全球最大再生能源採購商的地位，並實現《氣候宣言》（The Climate Pledge）中設定的目標—在2040年實現所有業務淨零排放，與在《巴黎協定》設定的目標相比提前10年。

亞馬遜執行長Andy Jassy表示，至今亞馬遜在19個國家打造310個風力發電及太陽能發電計畫，比原定計劃的2030年提前5年，努力實現在2025年完全使用再生能源以輔助企業營運的目標。

本次宣布的37個新計畫分布於美國、西班牙、法國、澳洲、加拿大、印度、日本以及阿拉伯聯合大公國。各地區的計畫類型和規模各不相同，包括3個風力發電場、26個太陽能發電場，以及全球8個屋頂型太陽能發電系統。截至目前為止，亞馬遜已擁有310個再生能源計畫，包含134個風力和太陽能發電場以及176個屋頂型太陽能發電系統。

亞馬遜的310項計劃預計產出42,000百萬度（GWh）的再生能源，每年產生的發電量足以為390萬戶美國家庭供電。此外，新計畫產出的零碳能源每年也將減少1,730萬公噸的碳排放，相當於減少美國每年370萬輛汽車的碳排放量。

亞馬遜也持續投資與儲能系統結合的再生能源計畫。借助儲能系統，在夜晚太陽能無法發電或高需求時段時，亞馬遜能儲存太陽能計畫所產出的潔淨能源，確保潔淨能源的供應。透過延長零碳電力的使用時程，強化亞馬遜能源組合對氣候的正面影響。新計畫包含位於美國亞利桑那州的300兆瓦太陽能計畫（電池儲能容量150兆瓦）以及位於加州的150兆瓦太陽能計畫（電池儲能容量75兆瓦）。兩個計劃相加將使亞馬遜的太陽能計畫儲能總發電量從220兆瓦增至445兆瓦，共增加一倍。

亞馬遜表示，本次公布的最新再生能源計畫將為亞馬遜辦公室、物流中心以及支援全球數百萬用戶的AWS資料中心提供潔淨能源。而目前已有逾300家公司簽署由亞馬遜2019年聯合發起的《氣候宣言》，包括百思買（Best Buy）、IBM、微軟、百事可樂、西門子、聯合利華、威訊通訊（Verizon）和Visa等。

亞馬遜期望，至2030年，50％的出貨量能達成零碳排放，並購買10萬輛電動運輸車，這也是有史以來最大的電動運輸車訂單。此外，亞馬遜也宣布投資20億美元氣候宣言基金（Climate Pledge Fund），進一步開發脫碳計畫和解決方案。