串流影音平台Netflix因用戶大幅流失，20日股價收盤暴跌35%，收在226.19美元，市值蒸發逾543億美元（約新台幣1兆5875億元）。美國避險基金大亨、億萬富翁比爾·艾克曼（Bill Ackman）的Netflix持股，在短短不到3個月的時間裡，慘賠近4.35億美元（約新台幣128億元），在Netflix發布兩大利空後，他已認賠賣出310萬股持股。

美國財經媒體報導，艾克曼的潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）表示，在Netflix公布第一季訂閱用戶流失20萬人，且預期第2季全球訂閱用戶會持續流失200萬人的兩大利空後，公司已賣出Netflix的持股。

艾克曼今年才成為Netflix前20大股東之一，當時逢低進場，Netflix股價在360美元左右。不料Netflix展望不佳，根據阿克曼在今年1月26日申報持股前的Netflix股價計算，他旗下持有Netflix超過310萬股的基金，已虧損高達約4.35億美元。

另根據彭博億萬富翁指數，在Netflix週三暴跌35%後，該公司執行長哈斯廷斯（Reed Hastings）今年迄今已大幅損失46%的財富。

Netflix昨單日市值蒸發543億美元，創下2002年上市以來最慘紀錄；今年初以來跌幅逾62%。