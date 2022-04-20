串流影視平台龍頭Netflix周二盤後公布財報，第1季訂閱用戶流失20萬人，為該平台十多年來首次付費訂閱人數下降，且預期第2季全球訂閱用戶會持續流失200萬人，不利狀況讓Netflix盤後股價暴跌逾25%，著名大空頭、電影《大賣空》（The Big Short）主角原型知名對沖基金經理人麥可貝瑞（Michael Burry）表示，特斯拉也將面臨相似命運。

《Market Inside》報導，Michael Burry警告Netflix的競爭來了，特斯拉也面臨相似命運，特斯拉將跟Netflix一樣被競爭對手追趕上。

Michael Burry過去曾做空特斯拉，但去年10月宣布舉白旗，表示不會再做空這家電動車公司。而特斯拉今年股價已下跌14.31%。

上海自3月28日封控升級，美國電動車大廠特斯拉上海廠，停工3週產量損失了5萬輛，終於在昨(19日)恢復生產，為彌補封城以來的產量損失，據傳將要求員工每天工作12小時，一周上工6天。