在網飛（Netflix）宣布上季訂戶10年來首度流失，股價應聲崩跌之後，億萬富豪投資人阿克曼（William Ackman）周三忍痛出清對該串流媒體巨頭約11億美元的押注，據傳因此認賠逾4億美元。

阿克曼旗下避險基金Pershing Square Capital Management周三突然急轉彎，在網飛股價暴跌35%至226.19美元時，全數出清3個月前才買進的310萬股網飛股票。

在周三創下10多年來最大單日跌幅後，今年以來網飛股價已經下跌62.5%，在標普500指數成分股中表現最差。

該公司在周二盤後發布第一季業績，稱受到通貨膨脹、烏克蘭戰爭和競爭激烈影響，第一季淨流失20萬名付費訂閱用戶，表現遠不及去年同期的新增398萬個，也遠落後該公司所預測的新增250萬個和市場預估的新增270萬個訂戶。

網飛對第二季的預測更加悲觀，預估將流失200萬個訂戶，遠不及分析師預估的新增240萬個。

摩根大通分析師Doug Anmuth隨即將網飛的投資評級從「加碼」調降至「中立」，並將其目標價從605美元直接砍半至300美元，遠低於華爾街預測中值400美元。此外，該分析師亦將今年網飛全年用戶淨增長預測大砍一半，至800萬個。他表示，短期內網飛的能見度有限，除了股價跌更低之外，未來幾個月恐怕沒有什麼讓人振奮的好消息。

今年1月網飛在發布財報時預估第一季新增250萬個訂戶，這個數字連分析師預估值（590萬）的一半都不到，當時盤後股價立刻重挫20%。阿克曼的避險基金在之後幾天進場，一口氣買下逾10億美元的網飛股票。網飛再度爆發有關訂戶的利空消息，讓這位基金經理人決定背棄這家幾周前他還大讚不已的公司。

阿克曼在聲明中表示，包括安插廣告和防堵共享帳號的漏洞等，網飛提出的商業模式調整雖然說得通，但在短期內也會使該公司太過難以預測。雖然網飛的業務基本上很容易理解，但有鑑於最近發生的事件，我們已經對我們預測該公司未來前景的能力失去信心。他表示，Pershing Square一次只購買十幾家公司的股票，其投資組合裡的公司必須具有「高度的可預測性」。

知情人士透露，阿克曼沒有坐等網飛的情況好轉，而是直接認賠殺出，損失超過4億美元。阿克曼表示，出清網飛股票後，Pershing Square基金的投資組合今年來下跌約2%。

他表示，從過去的錯誤中，我們所學到的教訓是，當我們發現有關一項投資的新訊息與我們當初的論點不符時，當下立刻就必須採取行動。這就是我們此時這麼做的原因。