據周五公布的調查數據顯示，歐元區4月商業活動意外加速，主流的服務業明顯加速成長，消費者似乎不在意物價的飆漲。

另一方面，在烏克蘭戰爭和中國新一波新冠疫情之下，製造業正在努力對抗供應鏈中斷問題。

標普全球綜合PMI初值在4月升到55.8，高於3月的54.9，路透預期為跌至53.9。

標普全球經濟學家Chris Williamson說，歐元區經濟在4月看見雙速的發展，由於供應鏈瓶頸、不斷上漲的價格、戰爭導致避險行為，進一步打擊了支出，都讓製造業陷入僵局。

另外，由於疫情管制和封鎖的放寬，需求轉向服務業，讓例如旅遊和娛樂的支出明顯飆升。

歐元區4月服務業PMI來到57.7，高於三月的55.6，也來到近8個月新高；路透的預測為跌至55.0。

但是製造業PMI跌到近16個月新低點，來到55.3，低於3月的56.5，但贏過分析師預期的54.7。產出指數則從53.1跌到50.4。

相反的，隨著更多的經濟活動重新開放，生活回歸正常，儘管物價不斷上漲，但對服務的需求卻增加了。新商業指數從3月的54.2升至56.4。

歐元區3月通膨率為7.5%，幾乎是歐洲央行2%目標的4倍。而最新的PMI調查顯示，歐元區通膨還有進一步上升的空間。綜合產出價格指數從65.7升至68.5，創歷史新高。

Williamson表示，生活成本不斷的上升，此預示著，一旦經濟開放帶來的反彈出現消退，服務業活動很快地會明顯冷卻。

然而官員傾向更為鷹派的立場，反映出在經濟成長強勁表現之下，前所未有的通膨壓力仍然存在。