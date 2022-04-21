國內首家，「減碳」不只要說到，還要做到！亞泥從今年開始，外銷美國客戶的水泥，全面採用溫室氣體排放比一般水泥大幅減低8％的低碳「卜特蘭石灰石水泥」。亞泥21日指出，首批產品已經順利運抵西雅圖，為亞泥邁向2050淨零排放的目標，再跨出一大步。

近年來，全球暖化加劇，世界各國紛紛喊出2050年須達到溫室氣體淨零排放的目標；亞泥指出，身為主導全球混凝土淨零排放策略擬訂重要機構-全球水泥及混凝土協會成員，一直在積極推動各項減排措施，希望扮演國內水泥業者的「減排領頭羊」。

亞泥降低溫室氣體排放的首要措施，是生產「低碳水泥」，亞泥表示，花蓮廠開發的洋房牌墁砌水泥，憑藉著優異的泥作易施工抗龜裂性質，已獲得正字標記，並納入公共工程施工綱要規範。

目前國內僅有亞泥生產具低碳特性的墁砌水泥，相較傳統卜特蘭水泥，可減少16％溫室氣體排放，同時降低天然礦物及煤炭約5％及15％的耗用。

亞泥指出，墁砌水泥未來出貨量，在2030年以前，有望可達到30萬噸以上。

亞泥花蓮廠已領先業者，自主開發生產卜特蘭石灰石水泥；亞泥強調，這類型水泥對亞泥或其客戶而言，都是全新的嘗試，在減碳趨勢下，亞泥與客戶共同合作，透過完整實驗規劃，由前端水泥品質表現，至後端混凝土性質呈現，歷經兩年完整測試評估，終於開發成功銷美。

亞泥表示，由於目前國內水泥CNS標準，尚未納入卜特蘭石灰石水泥，因此亞泥已向標檢局提出修訂國家標準的申請，希望在我國CNS15286水硬性混和水泥標準中，納入卜特蘭石灰石水泥，確保國內標準能與國際接軌，以加速國內低碳水泥的發展。

據了解，目前標準檢驗局已積極展開修訂標準程序，待完成標準修訂後，亞泥生產的卜特蘭石灰石水泥，不止供給美國客戶使用，還會在國內推廣，加速國內減碳腳步。

亞泥近期的低碳水泥產品布局策略，泥作使用的袋裝水泥及混凝土使用的散裝水泥，分別以墁砌水泥、卜特蘭石灰石水泥取代，可說是完整涵蓋了水泥於建設用途的產品低碳化。

亞泥預估，到2030年時，低碳水泥占比將可達出貨量的五成以上，以低碳水泥產品取代傳統高碳排放水泥的策略，將逐步邁向淨零排放。

亞泥花蓮廠是國內最早進行自願溫室氣體減量的水泥廠之一，七度獲得經濟部溫室氣體自願減量績優廠商獎，為獲獎次數最多的公司，也是全球第4家完成科學基礎目標SBT減碳目標設定、具體回應全球氣候控制升溫在（well-below）2度C以下的水泥公司。

亞泥花蓮廠統計，109年共降低了約5.4萬噸的溫室氣體排放，占全國水泥業自願減排量總和的三分之二，成效優異。