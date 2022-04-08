佳世達(2352)集團工業電腦廠友通(2397)、維田(6570)公布2022年3月合併營收，兩家公司單月、單季營收齊寫同期新高。

工業電腦大廠維田公布2022年3月營收為0.76萬元，月增27.84%、年增14.81%，再創歷年同期新高；累計第一季合併營收達2.27億元，較去年同期增加45.54%，同步改寫歷年同期新高紀錄。

受惠於工業電腦市場成長趨勢明確，歐美市場需求持續強勁，維田3月營收不僅維持單月營收年增雙位數的成長，並已連續10個月創同期新高。公司進一步指出，本月雖受到深圳封城影響部分產品出貨時間，然解封後已照既定流程持續出貨，物流目前也已恢復正常，對整體營運影響不大，且第二季更有機會因出貨遞延而迎來出貨小旺季，目前在手訂單更已達下半年，營運可望逐季升溫，全年營運展望樂觀。

維田表示，隨著缺料問題逐漸緩解，全球製造業活動持續擴張，以及各國新基建計畫陸續開展，預期將帶動更多工業電腦需求，維田長期深耕工業電腦市場，並因應客戶需求進行產品升級或轉型，大幅提高客戶的黏著度，目前在手訂單除了美國專案客戶拉貨動能增加外，下半年可望再陸續取得軌道交通與車載專案新客戶，預期營運動能將持續走高。

維田擁有優異的產品研發能力，在新品開發上持續布局，第一季新推出的「機器視覺應用」工業電腦(Machine Vision BOX PC)，藉由透過電腦視覺輔助，大幅提升影像辨識及判斷效率，可廣泛應用在製造業、人臉辨識、物流運輸、教育科技等產業，目前正與合作夥伴洽談合作細節中，預計下半年能有初步營運貢獻，拓展維田的營運規模，為公司帶來新的成長動能。

友通2022年3月合併營收為新台幣14.69億元，年增97.88%、月增28.61%。累計2022年1~3月合併營收為新台幣38.71億元，年增92.76%。單月、首季營收皆創單月、單季歷史次高，以及同期新高紀錄。

友通副董事長李昌鴻表示，在生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧應用成為長期的剛性需求，受惠於此，友通目前接單狀況良好，2021年接單和出貨比值(B/B Ratio)達1.85，隨出貨能量放大，預估今年上半年接單和出貨比值將更趨健康水位，並且將以嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。