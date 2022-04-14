網通族群第一季營收表現多亮眼，包括神準(3558)、中磊(5388)、智易(3596)、智邦(2345)等，在全球數位轉型步伐加速下，目前2022年網通產業訂單能見度高，甚至已經有業者訂單已達明年第一季，且在原物料緩解將有助於獲利能力向上，網通業隨著時序步入產業旺季，營收將力拚逐季成長。

綜觀第一季網通族群營收表現普遍亮眼，下游多家公司營收多維持年增，其中，表現最亮眼的莫過於神準(3558)、智易(3596)，神準首季營收年增率最高，且3月營收也創下歷史新高，智易則是3月、首季營收全數登頂，還有中磊(5388)單季營收年增32.4%，智邦(2345)、啟碁(6285)則是3月創下單月營收歷史新高。

網通首季多檔營收績優股，主要是反映客戶需求不墜，訂單能見度已達明年第一季，再者，基於原物料缺料、價格上漲及運輸時間拉長，去年第四季庫存水位持續提高，另外，近期新台幣兌美元匯率貶值，亦有機會助益營收與毛利率，法人也看好，第一季網通產業下游業者每股盈餘將普遍優於市場預期。

近期儘管大陸上海與崑山為配合防疫而停工，連帶蘇州恐陷入停工風險，及上海停工將對貨運出口造成部分影響，但法人分析，網通產業下游業者經過2018年貿易戰之後，皆陸續於台灣與東南亞增加額外產能，並於2020~2022年持續擴張，目前大陸產能已自以往之80~90%降至30~50%區間。此外，大陸產能將因封城而受影響，包括智邦、明泰(3380)等3月雖因封城停工，仍透過後續加班，及其他廠區彌補大陸減少的產能，預期在原物料未造成額外缺口情況下，其他廠區之產能將可彌補大陸因封城而推遲的部分。

另外，近期俄烏戰爭持續，對歐洲地區的需求增添不確定性，但近期包括北美及新興市場，如拉丁美洲、東南亞等需求依然強勁，因此其他市場的強勁訂單仍可以抵銷歐洲可能減少的需求風險。故整體仍可以樂觀看待網通產業下游業者2022年之營收動能，並看好營收將逐季成長。