中菲行（5609）拓展全球版圖再添北美新據點，今（1）日宣布完成投資其於美國亞利桑那州鳳凰城的合資子公司BC Dimerco Logistics Corporation。

中菲行表示，透過此次策略投資，中菲行在美國已累計有19個營運單位，將成為高科技業客戶在北美地區的物流後盾。在全球則涵蓋17個國家、166個營運單位，有助於強化服務全球客戶的能力。

BC Logistics創立於2001年，服務項目涵蓋空海運、內陸空運及陸運、物流貨倉打板及包裝等，為半導體、能源與醫療照護等產業國際知名品牌所需的精密製造貨物，量身定做高防護性的物流解決方案。

美國亞利桑那州常年穩坐美國發展最迅速的前五大州，即使在疫情影響美國經濟下，仍於2021年第一季以歷史性高點3340億美元的突破性GDP成長，拿下全美第五名。此外，隨著其逐漸成為美國西南區包括航太、電子與半導體等科技製造業重鎮，鳳凰城的重要性水漲船高，吸引大量人才流入，世界500強與新創公司更競逐設立總公司，享受科技重鎮在商業、稅制、人才與世界級研發實力的優勢。