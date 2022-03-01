聯合國近日公布氣候變遷工作小組報告，我科技部對此也發布我國氣候變遷衝擊評析更新報告。內容指出，假設在升溫2℃與4℃的情況下，台灣周邊海域及海平面分別上升0.5及1.2公尺，海水不僅將衝擊西南沿海地勢較低窪地區，更可能對糧食生產、疫病風險、空氣品質造成影響。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC）繼2021年8月9日公布氣候變遷第6次評估報告第一工作小組報告後，今年2月28日公開第二工作小組「衝擊、調適與脆弱度」報告。

科技部表示，依照內部團隊研究，暖化下的升溫，將衝擊台灣農林漁業，並在升溫2℃情境下，不只水稻將出現明顯減產情形，高溫敏感的漁產養殖亦會受暖化影響；同時，對於夏季升溫敏感的高山森林植群，以高山灌叢與鐵冷杉森林為例，預測適合生存的面積將於世紀末減少一半。

至於公衛與健康方面，科技布提到，埃及斑蚊分布將因暖化向北部延伸，分布範圍也擴增，導致登革熱發生風險增加，冬季空氣品質不良日數亦將因暖化而增加。

科技部認為，暖化將造成我國極端降雨強度增加、侵台颱風機率降低與降雨型態改變，進而造成旱澇災害頻率與強度增加。

以淹水為例，科技部初步評估，世紀中及世紀末淹水機率皆呈現持平或增加趨勢；在坡地災害方面，以北部與南部特定集水區為例，於世紀中崩塌率呈現持平或略為增加；而集水區的河川流量豐枯差異變大，在春季（2至4月）大致呈現減少趨勢，可能增加枯旱風險。

科技部提到，暖化後颱風強度增加，將增加沿岸風浪及暴潮衝擊。同時，在升溫2℃與4℃情境下，台灣周邊海域海平面分別上升0.5及1.2公尺，可能導致西南沿海地勢較低窪地區的溢淹；不過，以大台北地區的模擬結果為例，都會地區因有堤防保護，影響相對較小。