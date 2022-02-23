由於三星4奈米良率不佳，繼日前傳出高通4奈米訂單改找給台積電合作後，韓媒又爆料，高通明年發表的3奈米製程應用處理器（AP），也將全數轉單給台積電。三星被大客戶高通拋棄 ，將使其晶圓代工事業面臨重大危機。

陸媒IT之家報導，三星4奈米製程良率出包，近日傳高通將新一代驍龍8 Gen1 Plus旗艦手機晶片，交由台積電4奈米投產，預計2萬片晶圓可望在4月出貨，而第3季開始，每季都有超過5萬片的驍龍8 Gen1 Plus產能。目前台積電4奈米良率超過7成，較三星4奈米良率高出很多。

韓媒《TheElec》報導，高通已決定將明年發表的3奈米製程應用處理器（AP）全數委由台積電生產，而不是下單給三星。

報導指出，高通之所以重回台積電懷抱，原因在於三星良率太低，業內人士透露，三星代工驍龍 8 Gen 1 良率僅35%，而三星生產自家處理器Exynos 2200的良率不到35%更低，高通驍龍晶片良率高於 Exynos，是因為高通派高層與工程師前往三星，協助解決良率問題，才有如此結果。

全球陷入半導體供應短缺之際，高通由三星代工的旗艦晶片卻面臨良率瓶頸，因此決定轉單台積電，而去年輝達也將7奈米顯卡訂單，從三星轉給台積電，高通此次將4 奈米、3 奈米全下單台積電。三星接連遭高通、輝達等大客戶背棄， 對晶圓代工產業將是一大重創。