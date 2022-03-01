俄烏戰火雖尚未停歇，但雙方規畫持續談判，使各國股市漸趨回穩。台股今（1）日上演長假後補漲反彈秀，在航運、鋼鐵等傳產族群領漲下開高走高，加權指數最高飆漲292.32點、觸及17944.50點，雖然尾盤台積電(2330)漲勢收斂，加權指數仍強勢大漲逾200點。

終場加權指數上漲246.07點、收於17898.25點，漲幅1.39％，成交量略為萎縮至3579.2億元，仍處近期高檔。櫃買指數同步開高走高，終場大漲3.59點、收於最高點218.40點，漲幅1.67％，成交量則降至557.19億元。

盤面各類股全面上漲，由鋼鐵及航運股分別上漲3.87％、3.08％領軍，電器電纜股亦漲近3％，塑膠及電機股分別上漲2.65％及2.5％，玻陶及油電燃氣股齊揚逾2％。金融股上漲1.12％，成交量較大的電子及半導體股分別上漲1.09％及0.84％，觀光股小漲0.5％相對偏弱。

權值股以中鋼(2002)大漲5.42％領軍、長榮(2603)勁揚4.88％居次，陽明(2609)上漲4.33％、台達電(2308)勁揚4.06亦強。聯電(2303)及日月光投控(3711)齊揚逾3.7％，台塑四寶上漲2.25～2.86％。台積電及中華電(2412)表現雖相對偏弱，終場仍守穩平盤。

分析師指出，台股今日上演長假後的補償性反彈、站穩半年線約17550點之上，由於市場對和談期盼升溫，地緣政治緊繃使美國聯準會有望轉為溫和升息步調，過度修正的美股科技股有望醞釀反彈，近期偏弱的短期均線有望稍見回穩，有望挑戰季線18000點關卡。

分析師認為，聯準會升息議題可望利空出盡，但俄烏局勢演變仍須進一步觀察，結果未底定前仍應保守操作。預期指數短期將在17550～18000的半年線及季線區間震盪，操作上選擇有業績題材、籌碼優勢強勢股，嚴守技術面應對，動能需待不確定因素消散才可望明朗。