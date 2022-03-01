俄烏戰火，國際股市大動盪，外資大舉調節台股，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超為1665.44億元，突破2020年3月9日到13日當周的1514.1億元，創下單周賣超新高，單單上周四及周五兩天合計賣超超過千億元。累計今年前兩個月，外資賣超一舉擴大至1950.22億元。外資總持有股票市值為23兆3775.83億元新台幣，占全體上市股票市值的42.74％，較2月18日的24兆5156.00億元新台幣，減少1兆1380.17億元。

在個股買賣超方面，長榮(2603)居上周外資買超第一大個股，單周買超45296張，大同(2371)居次，買超28417張，旺宏(2337)買超24619張排第三。

賣超以華航(2610)最多，一周賣超達137450張，晶圓雙雄成提款機，台積電(2330)賣超136425張、聯電(2303)賣超100440張，居集中市場第二及第三大。