台股指標股近期屢遭研究機構下修目標價，這股評價修正危機正由科技類股吹向非科技族群領頭羊，像是精華（1565）、美食-KY（2723）等消費相關的傳產指標股，近期都遭研究機構降評或砍財務預期，股價陷入逆風。

外資近期基於俄烏戰爭、通膨、終端需求不振等外部風險壓力，下修包括台積電、聯電、聯發科等在內的半導體巨擘目標價，然整體而言，要不是外部風險導致資金出走，各大研究機構對這些電子績優股的基本面並不看空；相對地，與消費相關的傳產領頭羊近期連遭降評，理由則較為「多元」，令市場更為戒慎。

精華連遭花旗環球證券、金控旗下大型投顧降評，終結先前偏樂觀看法。花旗環球證券指出，精華面臨的缺工問題依舊，將壓抑上半年營收，因產能受限，更有喪失部分訂單風險，考量短期缺乏利多催化，建議旗下客戶待缺工問題稍解，以及成長動能較清晰時，再重新考慮投資精華。

大型投顧也示警，後疫情時期日本、美國市場持續復甦，大陸市場維持強勁成長，惟精華若長期無法滿足訂單需求，恐有轉單風險。

美食-KY最新則遭摩根士丹利證券將股價預期由115元，下修至80元，為外資圈最低，瑞信證券也將投資評等由「優於大盤」降「中立」。摩根士丹利證券指出，美食-KY儘管有美國市場營運的支撐，其在大中華市場面對強烈競爭，新冠肺炎疫情又反覆無常，實在不能掉以輕心，給予「劣於大盤」投資評等。

投顧法人則說明，因大陸疫情再起與封城措施，導致部分門市暫停營運，亦拖累客流量，顯示美食-KY在大陸市場營運持續背負營運缺乏槓桿包袱。