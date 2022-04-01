亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，認為聯發科上半年動能強勁，但卻恐已經登頂，下半年起諸多不確定因素加劇，恐對聯發科帶來挑戰，故將聯發科目標價由1150元降到960元、評等維持持有。

亞系外資表示，儘管聯發科上半年營運動能強勁，但恐也可能達到頂峰，下半年將持續存在更多不確定性，目前大陸智慧手機需求持續疲軟，從第二季到下半年將增加5G SOC(系統單晶片)ASP面臨更大壓力風險，另外，也發現WiFi 6和其他消費IC和或是WFH(居家辦公)需求持續下跌，後續聯發科營運欲向上帶來驚奇困難度恐增加，有鑒於此，將聯發科目標價由1150元降到960元、評等維持持有，也調降聯發科2022年、2023年EPS，分別為74.12元、73.67元，降幅為4%、6%，以反映下半年和明年的不確定性。

惟亞系外資也表示，預計聯發科第一季毛利率將落在49.6%，優於預期，主要是來自於高階產品的販售帶動更積極的產品組合，天璣9000 5G SOC的動能將延續到第二季。