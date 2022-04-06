美系外資針對聯發科(2454)出具新研究報告，認為市場極為疲軟的Android高端智慧手機銷售，對聯發科恐造成壓力，但聯發科在非智慧型手機領域的發展依舊動能強勁，故維持聯發科中立評等、目標價1050元。

美系外資表示，聯發科在性能和功耗上確實已經趕上了高通的高階產品，然而，極為疲軟的Android高端智慧手機銷售量可能對2022年旗艦產品出貨帶來壓力。

美系外資表示，目前聯發科在三星SoC市佔率大幅成長的消息並未獲得證實，預計聯發科將保留三星中低端市場的部分份額手機，但依舊是三星的第三順位，位居Exynos和高通之後。此外，聯發科在三星訂單的持續性也須關注，好比說聯發科在2018年獲得三星市佔率對抗大陸展訊，惟在隔年就輸掉了，故如果有一個持續性的三星的份額增加，這可能對聯發科更有利。

美系外資表示，聯發科在包括WiFi在內的非慧能手機領域的強勁增長，尤其是在運用於IoT、WiFi的智能邊緣(Smart Edge)和電源管理IC(PMIC)，然而，相信WFH(居家辦公)趨勢趨緩和PC/消費電子產業的放緩，可能對聯發科的Smart Edge增長產生一些影響，最後，WiFi 6的滲透率在2022年已經達到50%，這意味著由ASP上升推動的增長，WiFi 6的ASP是上一代產品的2倍，但也預計這趨勢可能會在2023年大幅放緩。現階段維持聯發科中立評等、目標價1050元。