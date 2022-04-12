入選聽奧國手的許樂，在台中市全國身障運動會田徑項目中，勇奪8個項目金牌，締造8金大滿貫的驚人紀錄。（中市運動局提供／謝瓊雲台中傳真）

每2年一度的全國身心障礙運動會4天賽事9日起在台中登場，12日進入最後一天賽程；地主隊台中市代表隊捷報不斷、破聲連連，其中，被視為奪金保證的聽奧國手許樂，昨天前已包辦7面金牌，12日上午不負眾望，在800公尺項目中，毫無懸念以2分42秒08順利奪下第8面金牌，並打破大會紀錄，寫下大滿貫的驚人紀錄。

全國身障運動會，台中市代表隊身為地主隊，捷報頻傳，統計至11日，已有9項10人次打破全國紀錄，光在田徑場上，就有7項8人次破全國紀錄。

其中，身為田徑世界紀錄保持人的田徑女將許樂，首日就在女子100公尺及1500公尺兩項拿金，其中100公尺項目更是跑出12秒46的破全國紀錄的好成績；第二天在女子100公尺跨欄及400公尺項目，分別以14秒08及1分5秒24成績，再添雙金，兩天累計拿下4面金牌。

昨天田徑200公尺及田徑400公尺跨欄，許樂分別以27秒52、62秒79再度掄元，緊接著又在跳遠以5公尺04勇奪金牌，11日單日又囊括3金。

今天在各界矚目下，上午800公尺項目決賽，19歲的許樂在最後200公尺全力加速，毫無懸念破大會紀錄鍍金，締造完美8金滿貫的新紀錄，完成自己的夢想，成為新一代聽障田徑女王。