台中東勢＋10疫情擴大確診者足跡曝光。（台中市政府提供）.

台中市今天新增26例新冠肺炎本土確診，東勢區就增加10人，包括昨天公布未有案號的5人；信義老人養護中心除昨天公布的案27114實習生，再增2人確診。衛生局表示，疫情持續升溫，12歲以下孩童未接種新冠疫苗，需要受到更多保護，呼籲避免帶幼童出入人潮擁擠場所，只要符合疫苗接種資格者，都應儘速完成接種，共同守護幼童健康安全。

衛生局指出，東勢區新增本土確診，案28302為東新國小附幼4歲多女童，並列同班26人居家隔離，該班級目前有4人確診；案28303是東新國附幼6歲童，匡列6人，幼童的阿姨也確診，是昨天公布的案例之一；案28304也是東新國小幼童，母親也確診再匡列3人。

衛生局表示，案28514則是東勢國小學童，再匡列師生58人；案28516為東勢國小7歲學童，目前還在疫調並匡列家人；案28636則是屯區一名女性，曾於4月3日及4日到東勢訪親友，外孫女是東新國小附幼的確診個案，再匡列6人；案28638是東新國小女童；案28639為就讀東勢新家家幼兒園的6歲女童。

另外！案28640為30歲男性，信義老人養護中心工作人員；案28812為10多歲女性，是信義老人養護中心實習生，是之前確診者案27114的室友，匡列後陰轉陽。目前信義老人養護中心共有3人確診。案28641為豐原區40多歲女性，因妹夫確診，自行採檢而確診陽性。

教育局長楊振昇表示，為防堵疫情持續擴散，截至今日上午10時止，台中市因校內有確 診者而停課10天有新社高中(含國中部)全校、東新國小全校及附幼全園、私立新家家幼 兒園全園、東勢國小全校及沙鹿國中班級等。