全台本土新冠肺疫病例爆增，多校停班停課，教育部12日宣布放寬全校停課標準，台中市教育局長楊振昇指出，中市目前也朝放寬方向研擬，但考量各級學校狀況不一，也將召集相關教師、家長團體共同研議。

台中市累計12日已有新社高中國中部、沙鹿國中、東新國小及附設幼稚園等12名學生確診，目前全校停課10天的學校有新社高中(含國中部)全校、東新國小全校及附幼全園、私立新家家幼兒園全園、東勢國小全校，以及沙鹿國中確診生1班。

教育部放寬學校全校停課標準，從一校2人確診全校停課10天改為全校1／3班級或10班以上有學生確診才需要全校停課10天，台中市是否會跟進？台中市長盧秀燕說，如果市民或教育界要接受這麼大幅度的放寬的話，近期還要徵求大家的意見，已指示教育局邀集家長、教師團體開會研議。

教育局長楊振昇說，教育部放寬標準不溯及繼往，意即目前已停課的學校要持續到10天期滿，他也強調，目前尚未遇到全校有1／3班級學生確診的狀況，若有特別狀況個別處理。