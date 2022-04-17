本土新冠肺炎疫情升溫，甚至出現首例幼兒重症個案，衛福部食藥署今召開專家會議審查兒童疫苗，核准6至11歲兒童可接種莫德納疫苗。對此，國民黨立委洪孟楷直言，美國尚未核准莫德納給6至11歲兒童施打，一定有其安全考量，第二劑僅相隔4周是否太短，衛福部放寬太大恐造成家長擔憂。

洪孟楷指出，陳時中今宣佈6至11歲能施打莫德納疫苗，馬上接獲許多家長的疑慮跟討論，整理三大擔憂點，也要求衛福部應該公開專家意見，並且進一步的謹慎說明，以安全國家長的心，也才能更有助於推動施打。

洪孟楷表示，美國尚未核准莫德納給6至11歲兒童施打，一定有其安全考量；反觀去年就核准兒童施打的BNT疫苗，到底有沒有進口打算？

洪說，英國開放6至11歲施打莫德納疫苗，但其建議隔8至12週才施打第二劑，台灣僅隔4週，時間會否太短而有風險？當初衛福部開放12-18歲青少年打BNT疫苗，建議第二劑間隔12週以上。現在年紀更小的兒童施打僅隔4週，身體真能負荷得了？

洪孟楷強調，打疫苗能防治疫情是目前共識，也一再要求要盡速讓兒童施打合格安全疫苗，但一下放寬太大會造成家長的擔憂。因此最好的方式要求衛福部公開專家討論意見，並且合理說明解釋，才能真正照顧兒童、保障健康。