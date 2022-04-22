台中市議員林汝洲22日進行民政業務質詢時提到，新冠疫情全台確診數持續攀升，中央預估至少有15％比例人口染疫，他強調長者打疫苗才能保健康，呼籲市府加強宣導75歲以上長者免費到宅施打疫苗服務；民政局長吳世瑋指出，目前因中央配發的莫德納疫苗不足，已請各區公所暫緩辦理，將待疫苗配發充足後再繼續執行。

林汝洲以香港為例指出，根據香港的統計數據，75歲以上長者若只接種1劑或未接種疫苗，染疫死亡率高達12.97％，若接種2劑，死亡率便會降低至3.28％；此外韓國75歲以上長者3劑接種率高達9成，確診後死亡率便下降至僅有0.1％

林汝洲指出，台中市75歲以上接種三劑疫苗的長者僅6成，每多接種10位長者，便能減少1人死亡。他質疑中央持續宣傳新冠Omicron染疫導致中、重症的比率低迷，這樣反而容易誤導民眾，認為不需要打疫苗或打滿三劑。

林汝洲說，現在尚未接種的長輩，可能並不是都不想接種，而是行動不便無法接種，或不知道有到宅施打這項德政，呼籲民政局加強宣導「到宅施打」政策，努力讓全市75歲以上長者的3劑疫苗接種率提升至9成。

吳世瑋表示，到宅施打政策實施以來，全市已經打了977位長者，但因目前莫德納疫苗不足，所以請各區公所暫緩辦理中。