台股加權指數12日開低在17,005.84點，權王台積電（2330）開低在554元，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）等紛紛往下，逆勢抗跌股僅農糧化工、鋼鐵、快篩等少數族群，台股早盤開低走低，跌破萬七關卡。

受到美國十年期公債殖利率在關鍵通膨數據公布前衝高、重創高科技成長股影響，美國四大指數11日全面下挫。

道瓊工業平均指數4月11日終場下挫1.19％（413.04點）、收34,308.08點。那斯達克指數下挫2.18％（299.04點）、收13,411.96點，創3月15日以來收盤新低。費城半導體指數下挫2.09％（65.08點）、收3,055.09點。

元富投顧指出，美國升息，對過去十年來高成長、高本益比卻是低殖利率的科技股，造成股價向下修正的幅度最大，美光、AMD、亞馬遜、輝達股價跌得很重，台灣電子股此波高價股向下修正的也很深。

近期又加上中國上海、廣州、昆山等地封城，嚴重影響台灣電子廠的出貨，4月營收可能受到衝擊，賣壓一波波壓垮電子股，僅剩升息受惠的金融股撐盤，短線大盤將再回測17,000的支撐。