台股今以16958.66點開出，下跌逾70點，隨後跌幅擴大至超過120點，台積電早盤下跌4元，觸及558元，電金傳產三大族群全都開低，出現1%左右的跌幅。

台股15日終場下跌241點，收在最場最低17004.18點，成交值為2681.65億，三大法人合計賣超245.14億，外資及陸資（不含外資自營商）賣超212.16億，投信買超9.89億，自營商賣超（合計）42.87億，其中自營商（自行買賣）賣超12.26億，自營商（避險）賣超30.6億。

美股四大指數上周五因復活節休市一天，前一天皆收黑，道瓊下跌113.37點（或0.33%）至34451.23點，那斯達克指數下挫292.52點（或2.14%）至13351.08點，標普500指數跌54點（或1.21%）至4392.59點，費城半導體挫低91.10點（或2.92%）至3028.22點。

康和證券投資總監廖繼弘表示，美股四大指數中長期轉弱調整，台股持續中長期調整走勢，但利空正是考驗底部的時機，可觀察多頭能否力守3月低點16,764點至萬七間支撐。