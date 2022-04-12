俄羅斯前財政部長庫德林(Alexei Kudrin)周二指出，俄羅斯今年經濟將萎縮10%，為自蘇聯解體以來，俄國GDP最大幅度的收縮。

俄羅斯官方通訊社RIA引用庫德林的話，指俄羅斯經濟部和財政部正在調查和制定新的經濟預測。

庫德林目前擔任審計長，此前他曾在2000至2011年擔任普丁的財政部長，他表示，官方預期今年收縮幅度高達10%。

俄羅斯在戰事爆發前的官方經濟預測為成長3%，略低於2021年的成長4.7%。

一個來自俄羅斯官方不具名的消息來源告知路透，經濟部預測今年GDP萎縮幅度在10%至15%之間。

根據世銀和國際貨幣基金的數據，10%的經濟萎縮就是自1994年來最大幅度的減少。

世銀曾在本月發表預測，俄羅斯今年GDP將減少11.2%。另外世銀也預估烏克蘭今年GDP萎縮幅度高達45.1%，黑海的關閉導致該國9成的穀物出口受阻。

路透在三月底對分析師進行調查，平均預測俄國2022年經濟萎縮7.3%；而通膨率將在接近24%，為自1999年來最高升幅。

俄羅斯面臨通膨飆升和資本外逃的難題，同時還面臨外債可能的違約。西方國家對俄羅斯實施嚴厲制裁，以懲罰總統普丁在2月24日對烏克蘭派遣數萬名軍隊的軍事行動。