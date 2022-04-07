第一太平戴維斯今（7）日公布，高鐵新竹車站專二地上權招商案，聯發科技獲選為最優申請人。

由交通部鐵道局舉辦之「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區（二）開發經營案」於3月29日完成甄選程序，由聯發科技股份有限公司獲最優申請人資格。投入90億元，以「城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳」等四個城市概念，興建1.9萬坪之企業辦公大樓。

第一太平戴維斯表示，最優申請人聯發科技股份有限公司將以新設專案公司方式，與鐵道局進行後續簽約作業。聯發科技預計投入90億元，以「城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳」等四個城市概念，興建1.9萬坪之企業辦公大樓。

另外，投資人擬設有空橋連接生醫園區及高鐵站區，一樓空間挑高，規劃開放空間舉行公益展演、設置漂書閱讀站等，同時增設法定停車位20％以上供公眾停車使用，以舒緩車站周邊車流。

此外，導入停管系統整合車位資訊、5G行動計畫方案、百年老樹結合智慧化生態監控自動化管理系統，並以科技城市新地標為目標，藉由鼓勵搭乘高鐵與台鐵等大眾運輸系統，推廣綠色運輸策略，吸引優質高科技人才，全案預計在116年完工。

第一太平戴維斯表示，此案是繼去年高鐵台中烏日站站前地上權簽約、今年初高鐵桃園站站前地上權順利招商後，鐵道局再次完成另一指標招商案。

負責招商的第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，新竹的科技業已成為台灣經濟成長引擎，無論在產業成長動能、所得與消費力成長皆表現卓越。接下來，高鐵新竹站站前地上權招商案（新竹專一）於上個月公告招商，該案允建容積約3.2萬坪，投資金額上看160億元，是新竹高鐵站區最後一塊地上權招商案，預期將吸引大型商業不動產投資商、經營業者或科技業進場，進一步帶動新竹高鐵站站區整體發展。