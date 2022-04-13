市場對於美國3月核心消費者物價指數（CPI）增速較前月收窄且低於市場預期，美股12日跌勢趨緩，而中國大陸當局出手穩市場信心，推升今（13）日亞股齊揚，台股更在台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）及台達電（2308）等電子五哥，以及貨櫃三雄領頭大漲下，加權指數大漲300點，重返萬七大關。

「行情總在絕望中開始」，就在市場籠罩在通膨、升息、地緣政治風險等多重看似無解，引發外資累計今年來賣超台股近6千億元，台股加權指數摜破萬七大關之際，今天多頭展開大反攻，帶動指數一路推高，11點過後指數站上17,300點，大漲逾300點，重返萬七大關，收復5日短期均線。

不過，台股今天強攻300點，至上午11點20分止，成交值不到1,700億元，市場推估今天量能應只有2,700億元左右，市場量能依然不足。投資專家指出，國際股市回穩，外資有可能回頭加碼台股，未來能否持續買超，將是台股能否止跌展開波段反彈的關鍵，目前暫以跌深反彈視之。